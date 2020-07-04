شاهد.. تعقيم وتطهير ما يزيد عن 200 موقع في تبوك

2020-07-04

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

تواصل أمانة تبوك باستمرار جهودها في اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في بذل الجهود المستمرة للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره، حيث قامت اليوم بتعقيم وتطهير ما يزيد عن 200 موقع، ضمن اهتمامها بالنظافة العامة في شوارع ومتنزهات المنطقة، إضافة إلى عمليات الالتقاط الدورية التي تقوم بها ضمن فرق النظافة.

وأوضحت الأمانة أنها قامت باستخدام ما يفوق الأربعة وعشرون ألف لتر من المعقمات والمطهرات لتعقيم هذه المواقع، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس “كورونا”، وشملت عمليات التعقيم الأرصفة ومنافذ بيع الخضروات ومراكز التسوق، والمنازل، وأماكن تجمع المواطنين والمقيمين، والمواقف الخاصة بمراكز التسوق، والبسطات الخاصة بأسواق الخضار، إضافة إلى تكثيفها أعمال النظافة بالشوارع والطرق باستخدام الآليات والمعدات.

وأكدت أمانة منطقة تبوك أنها تقوم بأعمالها اليومية حرصًا على تحقيق أعلى مستوى من الأداء البلدي الذي سيضمن بعد- مشيئة الله- عدم انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع الجهات المعنية، لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيرة إلى أنها إلى جانب ذلك تواصل العمل ليل نهار من أجل تقديم أفضل الخدمات المعنية بها.

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وقالت الأمانة: إن عدد الجولات الرقابية التي قامت بها اليوم، قد تجاوزت 344 جولة ميدانية، في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، إلى جانب 14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى رفع ما يفوق الـ1420 طنًّا من النفايات، والقيام بأكثر من 300 جولة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي بالمنطقة.

وأضافت: أن الفرق الرقابية قامت بتحرير عدد من المخالفات لمحلات تجارية لوجود ملاحظات بلدية عليها والتي بلغت في مجملها 60 مخالفة، مؤكدة أنه لا تهاون مع المخالفين، ولا تهاون في تطبيق الإجراءات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

وذكرت: لقد قامت الفرق الميدانية بجولة شاملة على جميع المولات، وأسواق النفع العام، وأسواق بيع الخضار والفواكه، والسوبر ماركات، وأن هذه الجولات مستمرة، وفق خططها الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى تكثيف أعمالها الخاصة بالنظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولًا بأول، ومن ثم تعقيمها، مع تَقيُّد عُمّال النظافة بالزي الموحّد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمعها.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطًا مشبوهًا من خلال الاتصال بـ940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

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