شكرا لمتابعة خبر عن مكة تتصدر في عدد حالات التعافي من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تصدرت مكة المكرمة ومحافظاتها حالات التعافي بتسجيلها 47676 حالة تعافٍ من تصدرت مكة المكرمة ومحافظاتها حالات التعافي بتسجيلها 47676 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار الفيروس حتى الآن، وعلى مدى ثلاثة أشهر من ظهور الفيروس. وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة ومحافظاتها الـ17 محافظة، 59559 حالة، منها 47676 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، و10891 حالة نشطة، و992 حالة وفاة رحمهم الله جميعاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكة تتصدر في عدد حالات التعافي من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.