شكرا لمتابعة خبر عن مكة تتصدر في عدد حالات التعافي من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تصدرت مكة المكرمة ومحافظاتها حالات التعافي بتسجيلها 47676 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار الفيروس حتى الآن، وعلى مدى ثلاثة أشهر من ظهور الفيروس.
وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة ومحافظاتها الـ17 محافظة، 59559 حالة، منها 47676 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، و10891 حالة نشطة، و992 حالة وفاة رحمهم الله جميعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر مكة تتصدر في عدد حالات التعافي من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.