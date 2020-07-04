بالصور.. مصادرة وإتلاف كميات من الخضراوات والفواكه الفاسدة بالعاصمة المقدسة

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، ضمن الجولات الرقابية المكثفة على الباعة؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد؛ أنه تمت مصادرة 329 كيلوجرامًا من الخضراوات والفواكه تم ضبطها من الباعة الجائلين المخالفين، لافتًا إلى أنه تم تسليم 189 كيلوجرامًا من الخضراوات والفواكه لجمعية «إكرام لحفظ الطعام» بعد التأكد من سلامتها، كما تم إتلاف 140 كيلوجرامًا فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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وأكد آل زيد، أن الأمانة تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الرقابة الصحية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل مع رقم البلاغات الموحد (940) ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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