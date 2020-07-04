تعرّف على رسوم تجديد رخصة القيادة واستخراجها إلكترونيًا عبر منصة «أبشر»

أطلقت منصة «أبشر» نظامًا إلكترونيًّا لتجديد رخصة القيادة للسائقين؛ حيث يمكّن هذا النظام السائق ومن خلال حسابه الشخصي في «أبشر» تقديم طلب تجديد الرخصة وبحسب المدة التي يرغب بها.

وأعلن المرور الأسعار حسب كل مدة زمنية وجاءت رسوم الرخصة لمدة عامين بـ80 ريالًا سعوديًّا، والرخصة التي تستمر لخمس سنوات يصل سعرها لـ200 ريال، كما أن سعر رسوم الرخصة طويلة الأمد تصل لـ400 ريال لتخدم 10 سنوات دون الحاجة لتجديد.

وكشفت الإدارة العامة للمرور السعودي، شرط منح رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية قائلة: إن تجديد رخصة القيادة لمن أتم 18 عامًا يكون بدون اختبار، بشرط الاكتفاء بالاختبار السابق كونه طُبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة، وفقًا لما تنص عليه المادة «39» فقرة «4» من نظام المرور.

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