بالصور.. إغلاق 6 محلات وصالونات حلاقة بتبوك.. لمخالفتها بروتوكولات «كورونا»

بجانب مصادرة كمية من الدجاج الفاسد
كثفت أمانة منطقة تبوك جولاتها الرقابية على المحلات للتأكد من تطبيق برتوكولات مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»؛ ما أسفر عن إغلاق 6 محلات وصالونات للحلاقة.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أكدت الأمانة استمرار الجولات اليومية على المحلات؛ حيث قامت أمانة منطقة تبوك بإغلاق 3 مطاعم ومصادرة 50 دجاجة؛ لعدم تطبيقها الاشتراطات الصحية.
كما أفادت الأمانة بإغلاق 3 صالونات حلاقة؛ لعدم تقيد القائمين عليها بالبروتوكولات الصحية المعتمدة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».
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