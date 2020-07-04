بالصور.. إغلاق 6 محلات وصالونات حلاقة بتبوك.. لمخالفتها بروتوكولات «كورونا»

كثفت أمانة منطقة تبوك جولاتها الرقابية على المحلات للتأكد من تطبيق برتوكولات مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»؛ ما أسفر عن إغلاق 6 محلات وصالونات للحلاقة.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أكدت الأمانة استمرار الجولات اليومية على المحلات؛ حيث قامت أمانة منطقة تبوك بإغلاق 3 مطاعم ومصادرة 50 دجاجة؛ لعدم تطبيقها الاشتراطات الصحية.

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كما أفادت الأمانة بإغلاق 3 صالونات حلاقة؛ لعدم تقيد القائمين عليها بالبروتوكولات الصحية المعتمدة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

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