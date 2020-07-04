شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور من جديد الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تفجر مفاجأة مدوية .. مارست العلاقة الحميمة بشكل واسع في هذة الدولة وارغب في التغيير ..فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٢٣ مساءً (الخليج 365_متابعات)

حصل موقع ’’الخليج 365‘‘ على مقطع متداول في شبكات التواصل الاجتماعية سبب غضب الراي العام السعودي بسبب التجاوزات والسلوكات واللفاظ الخادشه للحياه لرهف مع الاشخاص الاخيرين دون دين او حياء.

وكان هناك مجموعة اسئله تتمثل في حقيقه هروب رهف القنون من اهلها حيث قالت بشكل مباشر كنت ’’سإقتل‘‘ في حال استمريت بالمكوث في السعوديه بسبب اهلي لاني مخربتها .

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ظهور من جديد الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تفجر مفاجأة مدوية .. مارست العلاقة الحميمة بشكل واسع في هذة الدولة وارغب في التغيير ..فيديو

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واضاف الاغلبيه بان رهف ليس معنفه بقدر ماهي تبحث عن الحريه الجنسيه وشرب الخمور والحشيش كما كانت تروج لها سابقا في صور اخرى لها نشرتها في حسابها الشخصي .

وايضا صرحت سابقا بانها ذهبت الى تايلند لعمليه تغيير الجنس وانها ماكانت لتسطيع فعل هذه الامور في المملكة العربية السعوديه لان القران والسنه النبويه والدين والعرف والخلق وشيم العربيه كلها عوامل تمنع تفسخ المراه وجعلها سلعه ماديه لم يريدها.