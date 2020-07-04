، رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن فشل محاولة انقلاب في أديس أبابا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن فشل محاولة انقلاب في بلاده، وقال: محاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا باءت بالفشل.
وأكد آبي أحمد أن "تكوين الجيش الإثيوبي يمنع الانقلاب، لأنه جيش وطني قومي بعيد عن السياسة، مهمته حماية سيادة الوطن".
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال اجتماع مع قيادات إثيوبية إن "هناك من يطلقون الرصاص ولن نكتفي بملاحقتهم بل سنلاحق الذي دفعهم إلى إطلاق الرصاص".
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي استحالة نجاح أي محاولة انقلابية عسكرية في بلاده، وقال إن الاضطرابات التي وقعت بعد قتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا ومحاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا قد باءت بالفشل.
وأضاف أنه تم التخطيط للسيطرة على أديس أبابا تحت شعار "نبدأ بأديس وننتهي بأديس"، مضيفًا: "هذا العمل التخريبي قامت به مجموعة تنفذ أجندات خارجية، وفشلت في السيطرة على أديس أبابا، لأنها رمز إثيوبيا وعاصمتها".
وقال إنه من "المؤسف أن المتورطين هم أنفسهم من شملهم العفو، وامتدت لهم يد السلام، فقابلوها بإطلاق الرصاص"، وأكد على محاسبة كل من أطلق الرصاص، ومن موّل وحرض على ذلك من "جهات خارجية ومحلية".
رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن فشل محاولة انقلاب في أديس أباباصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-04
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن فشل محاولة انقلاب في بلاده، وقال: محاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا باءت بالفشل.
وأكد آبي أحمد أن "تكوين الجيش الإثيوبي يمنع الانقلاب، لأنه جيش وطني قومي بعيد عن السياسة، مهمته حماية سيادة الوطن".
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال اجتماع مع قيادات إثيوبية إن "هناك من يطلقون الرصاص ولن نكتفي بملاحقتهم بل سنلاحق الذي دفعهم إلى إطلاق الرصاص".
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي استحالة نجاح أي محاولة انقلابية عسكرية في بلاده، وقال إن الاضطرابات التي وقعت بعد قتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا ومحاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا قد باءت بالفشل.
وأضاف أنه تم التخطيط للسيطرة على أديس أبابا تحت شعار "نبدأ بأديس وننتهي بأديس"، مضيفًا: "هذا العمل التخريبي قامت به مجموعة تنفذ أجندات خارجية، وفشلت في السيطرة على أديس أبابا، لأنها رمز إثيوبيا وعاصمتها".
وقال إنه من "المؤسف أن المتورطين هم أنفسهم من شملهم العفو، وامتدت لهم يد السلام، فقابلوها بإطلاق الرصاص"، وأكد على محاسبة كل من أطلق الرصاص، ومن موّل وحرض على ذلك من "جهات خارجية ومحلية".
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
05:08 PM
تعهد بمحاسبة المتورطين والممولين
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن فشل محاولة انقلاب في بلاده، وقال: محاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا باءت بالفشل.
وأكد آبي أحمد أن "تكوين الجيش الإثيوبي يمنع الانقلاب، لأنه جيش وطني قومي بعيد عن السياسة، مهمته حماية سيادة الوطن".
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال اجتماع مع قيادات إثيوبية إن "هناك من يطلقون الرصاص ولن نكتفي بملاحقتهم بل سنلاحق الذي دفعهم إلى إطلاق الرصاص".
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي استحالة نجاح أي محاولة انقلابية عسكرية في بلاده، وقال إن الاضطرابات التي وقعت بعد قتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا ومحاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا قد باءت بالفشل.
وأضاف أنه تم التخطيط للسيطرة على أديس أبابا تحت شعار "نبدأ بأديس وننتهي بأديس"، مضيفًا: "هذا العمل التخريبي قامت به مجموعة تنفذ أجندات خارجية، وفشلت في السيطرة على أديس أبابا، لأنها رمز إثيوبيا وعاصمتها".
وقال إنه من "المؤسف أن المتورطين هم أنفسهم من شملهم العفو، وامتدت لهم يد السلام، فقابلوها بإطلاق الرصاص"، وأكد على محاسبة كل من أطلق الرصاص، ومن موّل وحرض على ذلك من "جهات خارجية ومحلية".
، رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن فشل محاولة انقلاب في أديس أبابا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن فشل محاولة انقلاب في أديس أبابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.