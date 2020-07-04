بالفيديو.. الزعاق يفسر سبب الحرارة رغم وجود الأرض في أبعد نقطة عن الشمس

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن بعد الأرض عن الشمس ليس له علاقة بارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن الأرض اليوم السبت في أبعد نقطة لها عن الشمس (الأوج)، ورغم ذلك فنحن في فصل الضيف.

وأكد الزعاق في مقطع مصور نشره عبر حسابه بتويتر، أن الأمر يتعلق بزاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض.

وقال الزعاق، إن سبب اختلاف عدد أيام الشهور بالنسبة للسنة القمرية والسنة الشمسية، هو أن القمر يدور في شكل بيضاوي حول الأرض، ولو كان القمر يدور في شكل دائري لأصبح عدد أيام لشهر القمري 30 يومًا دائمًا.

وأضاف الزعاق، أن الأرض تدور كذلك حول الشمس في شكل بيضاوي، ولو كانت تدور في شكل دائري لأصبح عدد أيام السنة الشمسية 366 يومًا دائمًا.

وتابع الزعاق قائلًا، بما أن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي، فأحيانًا يكون القمر قريبًا من الأرض، وأحيانًا تكون الأرض قريبة من الشمس، ولهذا تتفاوت عدد أيام الشهور بالزيادة أو النقص بين القمري والشمسي.

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فإذا كان القمر في أقرب نقطة له من الأرض، يطلق على هذا اسم نقطة الحضيض، وإذا كان في أبعد نقطة من الأرض تسمى نقطة الأوج، وهو نفس الأمر بالنسبة لقرب الأرض أو بعدها من الشمس.

وأضاف الزعاق، أنه اليوم السبت ستكون الشمس في أبعد نقطة لها من الأرض بما يسمى «الأوج الشمسي». مشيرًا إلى أن بعد الأرض أو قربها ليس هو السبب في الحرارة، فنحن في الصيف رغم أن الأرض متواجدة في أبعد نقطة عن الشمس.

ولفت إلى أن السبب هو زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض، فلو كانت عمودية أو شبه عمودية كانت الأجواء حارة، ولو كانت مائلة تكون الأجواء باردة.

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