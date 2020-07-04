السعودية اليوم / أمانة عسير و"البيئة" تنهيان صيانة متنزه الملك عبدالعزيز بالسودة



أبها 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

أنهت أمانة منطقة عسير بالتنسيق مع وزارة البيئة و المياه و الزراعة، أعمال الصيانة و النظافة لمتنزه الملك عبدالعزيز بالسودة.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة قامت بتهيئة و صيانة و نظافة متنزه الملك عبدالعزيز بالسودة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة البيئة و المياه والزراعة ضمن استعداداتها لاستقبال الزوار في صيف عسير لهذا العام، مبينًا أن صيانة إضاءات المتنزه تمت بما يتناسب مع طبيعته وموقعه وشكله، وكذلك صيانة جميع دورات المياه ، إضافة إلى توفير المعقمات اللازمة، وتخصيص عامل لكل دورة مياه لضمان نظافتها وتعقيمها باستمرار، كما رفع ما يقارب 256 طناً من المخلفات، بجانب توفير المياه اللازمة لمرافق المتنزه التي تجاوزت 380 طناً.

وجاءت تلك الجهود وفق توجيهات و متابعة سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حرصاً منه على ضمان راحة الزوار وتكامل الخدمات.

// انتهى //

15:51ت م

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