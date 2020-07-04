السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تُواصل حملاتها لتحسين المشهد الحضري في الدمام



الدمام 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

واصلت أمانة المنطقة الشرقية حملاتها لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، في حاضرة الدمام، وذلك ضمن جهودها لتحقيق الإصحاح البيئي وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمدينة، وإزالة مظاهر التشوه البصري، والقضاء على مسبباته، وتعزيز السلوك الحضاري والمحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

وأوضحت أن الفرق الميدانية التابعة للأمانة ووحدة تحسين المشهد الحضري، قاموا خلال الشهر الماضي، بإصلاح أكثر من (٢٣٣٠١) متر مربع من حفر الشوارع، و (٩٦) من محولات الكهرباء، و (٦٢) لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، و (٢٧٠٤٧) مترا طولياً من تآكل الأرصفة المتهالكة، وتنسيق وزراعة (٥١٧٨٣٨) شجرة ووردة، وإزالة (١٧٣) حوشاً واستراحة ومخيماً عشوائياً، و (٥٥٩) لوحة دعائية مخالفة.

كما أزالت الأمانة (٦٦) مظلة وهنجراً داخل الأحياء، و (١٨٠٤) أمتار من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و (١٢٥١١٧) متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، وأصلحت (١٤٤٦) عمود إنارة متهالكاً، وعالجت وضع (٢٨٥) من الباعة الجائلين، و (٦٤) من واجهات المباني والمحلات، وعالجت واستبدلت (١٨٣٢٤) حاوية نظافة داخل الأحياء، إضافة إلى إصلاح وتأهيل (٨٥٧٣٧) حاوية.

وأكدت أمانة الشرقية، استمرار حملاتها لرفع مستوى التنسيق بين الإدارات بالأمانة وتحسين المشهد البصري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة، بوضع النفايات ومخلفات المباني وجميع مسببات التشوه البصري في الأماكن المخصصة لها، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، من خلال قنوات التواصل التابعة للأمانة أو عبر مركز (940).

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15:34ت م

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