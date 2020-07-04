قصة شاب نقل عدوى كورونا لـ9 من أصدقائه

2020-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا تزال الجهات الرسمية تحذر من المخالطة المجتمعية وتدعو للتقيد بالعزل المنزلي وتطبيق الإجراءات ولا يزال البعض يضرب بهذه التعليمات عرض الحائط ومن هذه الفئة شاب تسبب في نقل عدوى كورونا إلى 9 من أصدقائه.

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عدم الالتزام بالعزل المنزلي

وقالت وزارة الصحة اليوم إن شاباً تسبب في نقل عدوى كورونا لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي؛ بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة.

وأوضحت الصحة أن اثنين من المصابين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (4128) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2624) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (205929) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (143256) حالة.

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