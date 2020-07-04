بالتفاصيل.. ضوابط ومواصفات تظليل المركبات.. المسموح والممنوع

أوضح المرور السعودي مواصفات تظليل المركبات، فيما يتعلق بالأجزاء المسموح بتظليلها وكذلك الممنوعة نهائيًا من وضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في كل الحالات.

جاء ذلك ردًا من «المرور السعودي» على استفسار ورده من أحد المتابعين عبر حسابه على «تويتر» قال فيه: « السلام عليكم، ما هى درجات التظليل المسموحة للمركبة. الزحاج الجانبى امامى والزجاج الحانبى خلفى والزجاج الخلفى؟».

ونشر «المرور السعودي» إنفوجرافًا بعنوان (التظليل) جاء به ما يلي:

مواصفات التظليل:

ــ أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية.

ــ ألا يكون عاكسًا للصورة (على هيئة مرآة) ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها مما يحد من درجة الشفافية.

ــ أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالأجزاء المسموح بتظليلها أوضح المرور ما يلي:

ــ يسمح بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة؛ بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد عن المتعارف عليه محليًّا بـ(زيرو تو) (02).

ــ ويقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط.

ــ لا يسمح نهائيًّا بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في كل الحالات.

ــ لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة (والتي لها شروطها الخاصة).

Advertisements

أما بالنسبة للمركبات المسموح بتظليلها أوضح المرور ما يلي:

ــ المركبات التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص.

وفيما يتعلق بالمركبات غير المسموح بتظليلها تشمل:

ــ مركبات الأجرة العامة (الليموزين) ومركبات التأجير اليومي.

ــ المركبات الرياضية (باب واحد) والتي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، وإذا كان بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل ذلك الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية.

ــ مركبات نقل البضائع.

ــ الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.

اقرأ أيضًا:

«المرور»: ضبط 2144 مركبة مخالفة لقواعد الوقوف بأماكن ذوي الاحتياجات

المرور توضح شروط نقل ملكية المركبة أو بيعها أو شرائها

«المرور» ينصح قائدي المركبات: تفقدوا الإشارات التنبيهية

المرور: إيقاف الخدمات بسبب المخالفات فوق الـ20 ألف ريال تحسمه المحكمة