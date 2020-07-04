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هطولات نجران.. بدأت صباحاً وتنبيه "الأرصاد" يتوقع تواصلها

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محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران، شملت محافظة شرورة، ومركزَي الأخاشيم، والمنخلي، والأجزاء المجاورة لها.

وفي وقت لاحق أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويدمة، وثار"، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 12:13 PM

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مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

هطولات نجران.. بدأت صباحاً وتنبيه "الأرصاد" يتوقع تواصلها
وكالة الأنباء السعودية (واس)

هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران، شملت محافظة شرورة، ومركزَي الأخاشيم، والمنخلي، والأجزاء المجاورة لها.

وفي وقت لاحق أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويدمة، وثار"، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

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المصدر : الخليج 365

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