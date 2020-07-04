تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

السبت 4 يوليه 2020

شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم السبت، فيما سجلت أوقية الذهب عالميا نحو 1775 دولارا.



وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق السعودية، ليسجل 214.14 ريال (نحو 57.09 دولار) وفقا لمتعاملين في السوق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في السعودية نحو 187.38 ريال (نحو 49.95 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر شعبية نحو 160.61 ريال (نحو 42.82 دولار).

واستقرت أسعار الذهب، أمس الجمعة، إذ طغت المخاوف بشأن الارتفاع العالمي في الإصابات بفيروس كورونا واستمرار توتر تجاري بين الولايات المتحدة والصين على بيانات أمريكية قوية للوظائف.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1775.35 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1785 دولارا.

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وزاد عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، وبلغت أكثر من 57 ألف حالة أمس الجمعة.

وتراقب الأسواق أيضا بقلق العلاقات التجارية للصين مع الولايات المتحدة.

وما كبح تقدم المعدن الأصفر، ارتفاع المعنويات في الأسواق المالية الأوسع نطاقا بعد تقرير للوظائف الأمريكية جاء أفضل من المتوقع.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة قياسية في يونيو/حزيران الماضي، لكن 31.5 مليون أمريكي واصلوا الحصول على إعانة البطالة في منتصف الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4% إلى 1893.12 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 809.50 دولار، وربحت الفضة 0.4% إلى 17.97 دولار.

وشهدت أسعار الذهب منخفض التكلفة في السوق السعودية ارتفاعا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار (14) نحو 124.92 ريال سعودي.