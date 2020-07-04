، قفزة جديدة لإصابات كورونا اليومية عالمياً.. الحصيلة تتخطى الـ 11 مليون شخص ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت إلى 207 آلاف بعد تراجعها أمس إلى 174 ألفاً.. وإجمالي الوفيات 525 ألفاً

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، أن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا عالمياً ارتفع إلى 207 آلاف بعد تراجعه أمس، إلى 174 ألفاً، فيما بلغت الحصيلة 11 مليوناً و74,8 ألف.

وحسب إحصاءات الجامعة، فإن إجمالي الوفيات بكوفيد-19 تجاوز 525 ألفاً، فيما تماثل أكثر من 5 ملايين و875 ألف شخص للشفاء حتى الآن.

وبحسب "روسيا اليوم"، أكثر دول العالم إصابة بجائحة كورونا الولايات المتحدة (نحو مليونين و794,1 ألف إصابة) والبرازيل (مليون و539 ألفاً) وروسيا (667 ألفاً) والهند (648,3 ألف) وبيرو (295,5 ألف).

وبين الدول العربية الأكثر تضرراً السعودية مع 201,8 ألف إصابة، وقطر (98,6 ألف) ومصر (72,7 ألف) والعراق (56 ألفاً) والإمارات (50,1 ألف).

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