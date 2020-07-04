جولة تفتيشية بأسواق جدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): قامت شرطة منطقة مكة المكرمة بجولة تفتيشية على عدد من الأسواق الشعبية بجدة للإلتزام بتطبيق التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات . قامت شرطة منطقة مكة المكرمة بجولة تفتيشية على عدد من الأسواق الشعبية بجدة للإلتزام بتطبيق التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات . وتم تحرير مخالفات لتكدس العمالة بالسيارات ، والتجمعات ، وعدم ارتداء الكمامات ، وغيرها من المخالفات للائحة الحد من التجمعات .

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