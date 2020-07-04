- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن انتهاء الأعمال التطويرية بمطار العلا وقفزة في استيعاب اعداد المسافرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):انتهت الأعمال التطويرية في مطار العلا شمال غرب المملكة لتزداد قدرته الإستيعابية لـ 400 الف مسافر ، وذلك بعد سعة 100 الف مسافر فقط قبل التطوير .
وأكد المسؤولون بالمطار توفر 4 رحلات أسبوعية خلال الفترة الحالية من الرياض، كما ستستأنف الرحلات من مطار جدة وعدة مدن أخرى.
كما أكدوا أن المطار سيبدأ قريبا استقبال عدد من الرحلات الدولية المباشرة ، وفقاً للعربية .
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء الأعمال التطويرية بمطار العلا وقفزة في استيعاب اعداد المسافرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.