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انتهاء الأعمال التطويرية بمطار العلا وقفزة في استيعاب اعداد المسافرين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتهت الأعمال التطويرية في مطار العلا شمال غرب المملكة لتزداد قدرته الإستيعابية لـ 400 الف مسافر ، وذلك بعد سعة 100 الف مسافر فقط قبل التطوير .

وأكد المسؤولون بالمطار توفر 4 رحلات أسبوعية خلال الفترة الحالية من الرياض، كما ستستأنف الرحلات من مطار جدة وعدة مدن أخرى.

كما أكدوا أن المطار سيبدأ قريبا استقبال عدد من الرحلات الدولية المباشرة ، وفقاً للعربية .

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