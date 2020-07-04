شكرا لمتابعة خبر عن الإعلامي عوض القحطاني في العناية المركزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر آخر التطورات الصحية للإعلامي والمذيع السابق بالتليفزيون السعودي عوض القحطاني . كشفت مصادر آخر التطورات الصحية للإعلامي والمذيع السابق بالتليفزيون السعودي عوض القحطاني . وأكدت أن " القحطاني " يرقد حالياً بالعناية المركزة بالمستشفى العسكري بخميس مشيط ، وانه سينتقل خلال ساعات إلى احد مستشفيات الرياض عبر الإخلاء الطبي ، وفقاً لـ "عكاظ " .

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