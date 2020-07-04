شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: أجواء صيفية مستقرة على معظم المناطق (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، أن هناك أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏اليوم السبت أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق، والسحب الممطرة قد تتشكل فوق قمم جبال السروات في عسير وشرق جازان وجنوب نجران .. هذا والله أعلم" .

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وأضاف " المسند" : " ‏متوقع اليوم أن تنشط رياح البوارح الشمالية الجافة والحارة والتي قد تثير بعض الغبار في الشرقية والربع الخالي .. هذا والله أعلم " .