شكرا لمتابعة خبر عن مذيعو الجزيرة يستخدمون «تويتر» لتشويه صورة المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

أجرى مركز القرار للدراسات الإعلامية، دراسة عن رصد وتحليل مضامين حسابات مذيعي قناة «الجزيرة» القطرية على منصة «تويتر»؛ لمعرفة أبرز اتجاهاتهم نحو المملكة وتحليلها، وذلك في شهر مايو 2020م.

وتمثلت عينة الرصد والتحليل في ثلاثة مذيعين وصل إجمالي تغريداتهم إلى 629 تغريدة، موزعة بين: غادة عويس بـ274 تغريدة، وجمال ريان بـ231 تغريدة، وخديجة بن قنة بـ124 تغريدة؛ حيث يتعمد مذيعو قناة الجزيرة استهداف المملكة بعدد من الطرق غير المباشرة.

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وتركزت على النيل من الدول المتحالفة مع المملكة، وتشويه حلفائها والسعي للنيل منهم، إضافة إلى ادعاء ضعف الدول الصديقة للتأثير سلباً على المملكة؛ فيما بلغت نسبة تداول الشأن السعودي في تغريدات المذيعين إلى (56.9 %) موزعة على تناول مباشر، وآخر غير مباشر.

واحتلّ التناول السعودي في حساب جمال ريان نسبة (68 %) فيما كانت نسبة التناول لدى غادة عويس (39.4 %) وأخيراً خديجة بن قنة بنسبة (12.1 %)، وكانت جميع تغريداتهم عن المملكة في الاتجاه السلبي، دون وجود أي تغريدات إيجابية أو محايدة؛ بينما تعتمد تغريدات مذيعي «الجزيرة» عن المملكة على الكلام المرسل دون دليل في نسبة تقدر بـ(83 %) في حين احتوت (17 %) من التغريدات على أدلة مضللة.

ويظهر ذلك درجة التناول التحريضي ضد المملكة لدى مذيعي القناة، وذلك من خلال المحاولات المتكررة لتشويه المملكة وقياداتها، والتطاول على كل صوت وطني أو رمز للاعتدال والتسامح.