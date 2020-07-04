أكاديمية وادي طيبة تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التقنيات الناشئة

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تعلن أكاديمية شركة وادي طيبة (شركة حكومية تابعة لجامعة طيبة) عن إطلاق البرنامج التدريبي (مقدمة في التقنيات الناشئة) وهو برنامج تدريب عن بعد للرجال والنساء يهدف إلى تنمية ورفع القدرات المهنية وفهم الأساسيات في مجال التقنية الناشئة واستخداماتها في الحياة اليومية على النحو التالي:

موعد البرنامج:

يبدأ البرنامج يوم الأحد 1441/11/21هـ (الموافق 2020/7/12م) عن بعد لمدة اسبوعين (4 ساعات يومية أيام الأحد والثلاثاء والخميس).

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن لا يقل العمر عن (17) سنة فما فوق.

محتوى البرنامج:

– مقدمة في البلوك تشين.

– مقدمة في إنترنت الأشياء.

– مقدمة في الذكاء الاصطناعي.

– مقدمة في الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

– مقدمة في الأمن السيبراني.

– مقدمة في الابتكار وريادة الأعمال في التقنيات الناشئة.

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الهدف من البرنامج:

– زيادة وعي المجتمع في التقنيات الناشئة وأهميتها.

– التشجيع على الابتكار الرقمي والريادي في التخصصات المختلفة.

– بناء مجتمع رقمي مبتكر ومستدام تماشياً مع رؤية 2030.

نبذة عن وادي طيبة:

شركة وادي طيبة (شركة حكومية تابعة لجامعة طيبة) رائدة في التقنيات الجديدة وخصوصاً في (البلوكتشين وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي)، تم تأسيسها في شهر مارس من العام 2018م بهدف تنمية استثمارات الجامعة في عدة مجالات وفقاً لرؤية (2030) وبرنامج التحول الرقمي.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الجمعة 1441/11/12هـ عبر الرابط: https://bit.ly/31HJ4pF ويستمر حتى الثلاثاء 1441/11/16هـ (الموافق 2020/7/7م).

#دورات_عن_بعد

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

