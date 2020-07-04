شاومي تُصعِّد المنافسة وتطلق تلفازها الذكي المتقدم Mi TV Master

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أطلقت شركة (شاومي) Xiaomi الصينية أمس الخميس تلفازها الذكي الأحدث (مي تي في ماستر) Mi TV Master الذي ينتمي إلى الفئة الفاخرة من أجهزة التلفاز، مع شاشة من نوع OLED بقياس 65 بوصة وبدقة 4K.

وتدعم شاشة (مي تي في ماستر) عرض المحتوى بتردد 120 هرتزًا، كما تدعم (وضع التأخير المنخفض التلقائي) Automatic Low Latency Mode الذي يقلل زمن التأخير إلى نحو 1 ميلي ثانية فقط، ويُذكر من المواصفات الأخرى تغطية 98.5% من نظام الألوان DCI-P3، ومستوى السطوع العالي بواقع 1000 شمعة، ودعم زاوية رؤية عريضة بواقع 178 درجة، بالإضافة إلى دعم تقنية الصورة الشهيرة (دولبي فيجين) Dolby Vision.



ويأتي جهاز التلفاز بتصميم مثير للإعجاب، إذ لا يتجاوز عرض الحافات من جميع الجوانب 4.6 ملم، مما يجعل نسبة الشاشة إلى الواجهة تبلغ 98.8%. وهناك أيضًا وضع مخصص للألعاب، وتقنية تعويض الحركة MEMC، بالإضافة إلى الشبكة العصبية APU من أجل “تعديل جود الصورة الديناميكية على مستوى البكسل”.

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ويمتاز (مي تي في ماستر) أيضًا بنظامه الصوتي،إذ يأتي مع مكبري صوت باستطاعة 12.5 واطًا للجانب الأيمن والأيسر، جنبًا إلى جنب مع “مكبرات صوت محيطية” باستطاعة 10 واط..، بالإضافة إلى مضخم صوت بتردد منخفض للغاية لا يتجاوز 50 هرتزًا، وباستطاعة 20 واطًا. وتأتي مكبرات الصوت مع دعم تقنيتي الصوت (دولبي أوديو) Dolby Audio و(دي تي إس أوديو) DTS Audio، وهناك أيضًا 4 ميكروفونات لمساعد شاومي الرقمي المسمى (شاو أي آي) Xiao AI.

ويحتوي الجهاز أيضًا معالجًا رباعي النوى من نوع Mediatek MT9650 مع معالج الرسومات Mali-G52 MC1، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت. كما يأتي مع ثلاثة منافذ (إتش دي إم آي) HDMI، ومنفذي (يو إس بي) USB، ومنفذ S/PDIF، ومنفذ LAN للشبكات. وهو يدعم الاتصال بشبكات واي فاي، وتقنية البلوتوث 5.0.

يُشار إلى أن تلفاز (مي تي في ماستر) الجديد من شاومي متاح للطلب اعتبارًا من اليوم، ويمكن شراؤه من موقع الشركة الصيني بسعر يعادل 1,840 دولارًا أمريكيًا. وسيبدأ بيعه في 8 تموز/ يوليو الجاري.

