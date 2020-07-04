︎ : .

أطلقت شركة آبل بوابة إلكترونية جديدة تتيح لمالكي بطاقتها الإئتمانية Apple Card من متابعة إجراءاتهم المالية والمدفوعات ومراقبة الرصيد على غرار إمكانية الوصول المتاحة أصلاً عبر تطبيق المحفظة Wallet App.

وبجانب إمداد البوابة مالكي البطاقات بهذه الطريقة للدفع وعرض بيانات بطاقاتهم على أجهزة الحاسوب؛ توفر البوابة تنزيل كشف حساب للرصيد والمعاملات السابقة على هيئة ملف PDF. كما توفر طريقة لجدولة المدفوعات وكذلك إمكانية ربط أو إزالة الحسابات البنكية، مع خدمة دعم أيضاً تلبي استفسارات العملاء.

وبالمناسبة كان توفير طريقة مغايرة للإطلاع والوصول لبيانات بطاقة آبل Apple Card مطلباً من المستخدمين منذ إطلاق البطاقة أغسطس الماضي نظراً لما في ذلك من تسهيل لعمليات المتابعة للإجراءات المالية وخصوصاً في حالات يصعب فيها الوصول للهاتف أو عند فقدانه.

وكانت آبل قد أطلقت بطاقاتها الإئتمانية العام الماضي بالتعاون مع بنك Goldman Sachs كبطاقة دفع تتبع التقنيات الحديثة وتوفر للمستخدمين طريقة دفع عبر الهاتف بدون أي رسوم للمعاملات أو تلك الأخرى التي تفرض على التأخير بل تكتفي بمعدل الفائدة.

بينما توفر في نفس الوقت العديد من المحفزات عبر إعادة نسبة من قيمة المشتريات التي تتم عبر البطاقة في جال الشراء من متاجر آبل أو أحد الشركاء التي تعقد معهم الشركة اتفاقات للتشيجع على استحدام البطاقة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آبل تطلق بوابة إلكترونية لمتابعة معاملات Apple Card على غرار تطبيق المحفظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.