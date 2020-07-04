بالفيديو.. الدكتورة ليلك الصفدي: أسعى لتحقيق 3 أهداف في الجامعة الإلكترونية السعودية

قالت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتورة «ليلك الصفدي»، إن قرار تعيينيها يؤكد تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المنافسة العادلة المبنية على معيار الكفاءة والخبرة.

وذكرت «الصفدي» -أول رئيس لجامعة سعودية- في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، أن قرار تعيينها له دلالات كثيرة ليس فقط تمكين المرأة وتعزيز دورها، ولكن أيضًا له دلالات على التزام الدولة بإنصاف المرأة على كافة الأصعدة، بما فيها من تكافؤ الفرص في القيادة والمنافسة العادلة المبنية على معيار الكفاءة والخبرة وحاجة العمل.

وأوضحت أنها تسعى لتحقيق 3 أهداف، هي: أولًا: زيادة كفاءة التشغيل وتقليل الهدر، ثانيًا: التوسع الأفقي والوصل إلى فئات لم تصل لها الجامعة من قبل، والتوسع العمودي وتقديم خدمات وتخصصات جديدة مواكبة لسوق العمل، والهدف الثالث الأخير هو استخدام أحدث التقنيات مثل الذكاء الصناعي وغيرها.

وأضافت أن هناك عدة رسائل في قرار تعيينها رئيسة للجامعة، منها: أن ملف تمكين المرأة حراك لم يهدأ، ورسالة أخرى للمرأة بأنه ليس لديها أي حجة في عدم استغلال الفرص المهنية المتاحة، ورسالة ثالثة للشركات والهيئات الحكومية بعدم وجود حجة لديها الآن في عدم تضمين المرأة ووضعها في مناصب قيادية.

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وأشارت «الصفدي»، إلى أنها ستعمل مع منسوبي الجامعة على وضع استراتيجية لمواكبة التغيرات في التعليم الرقمي والتقدم التكنولوجي خاصة بعد جائحة كورونا.

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