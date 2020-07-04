شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اردوغان يهين أمير قطر.. شاهد فيديو مسرب لقناة الاخبارية السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٣٠ صباحاً (أخبار الخليج 365)

عرضت قناة الإخبارية مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء حضوره مع بعض الشخصيات والقيادات القطرية.

وأوضح الفيديو أن أردوغان أمر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بتعديل جلسته فاستجاب الأخير على الفور.

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وأشار الرئيس التركي لوزير الخارجية القطري بيده ليرتب وضعه ويعدل جلسته، وذلك أثناء حضور أمير قطر تميم بن حمد والذي وافقه الرأي.

كما تصدر هاشتاق “أردوغان يحلب تميم”، التريند، في وقت تتزايد فيه المطالب التركية من قطر بدفع “ضريبة” حمايتها ووجود الجنود الأتراك على أراضيها.

ونشر النشطاء العديد من الرسوم الكاريكاتيرية التي تشبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرجل الذي يسوق أمير قطر تميم بن حمد، والذي جعل ميزانية بلاده بمثابة “دخل إضافي” لتركيا.





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