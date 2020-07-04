شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. "فيصل القاسم" يفجر مفاجأة مدوية عن "صدام حسين" ويبكي كل العراقيين.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٤٢ صباحاً (أخبار الخليج 365)

كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم معلومة مثيرة عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": تأمل شيعة العراق خيراً بسقوط نظام صدام حسين واستلام السلطة من قبل المعارضة الشيعية العراقية التابعة لإيران عام 2003. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: "بوس وأحضان".. علا الفارس تثير جمهورها بفيديو ساخن وتعلنها صراحة: "حب من أول لقاء".. شاهد! اردوغان يهين أمير قطر.. شاهد فيديو مسرب لقناة الاخبارية السعودية عاجل.. وفاة "الوليد بن طلال".. سعوديون يكشفون الحقيقة عاجل الان.. قرار تاريخي من الملك سلمان هو الأول من نوعه فيديو.. معركة حامية الوطيس بين شبان وفتيات داخل مجمع في الرياض.. شاهد! في حادثة غير متوقعة ... فنانة عربية شهيرة تتحول الى رجل Advertisements عاجل.. طبيب الفنانة "رجاء الجداوي" يزف قبل قليل الخبر الذي انتظره الجمهور طويلا.. شاهد! آخر ظهور للفنان كاظم الساهر مع زوجته الجديدة يشعل مواقع التواصل الإجتماعي (صور) "فيزون أحمر ضيق".. نسرين طافش في الجيم لاستعراض "مؤخرتها" أمام الجمهور.. شاهد! عاجل.. عبد الباري عطوان يحذر مصر من مخطط كارثي وراءه هذه الدول ويقول: إثيوبيا حسمت أمرها.. فيديو الجوع كافر.. واقعة تهز دولة عربية وسائل إعلام تركية تنقل خبر صادم لعشاق مسلسل عثمان بن أرطغرل فيديو.. داعية سعودي يمتدح الفنانة وعد.. لن تصدق ماذا قال؟ هند القحطاني ترد على سعودي هدد بقطع رأسها.. شاهد! عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد! وأضاف: لكننا نرى بأن شيعة العراق اليوم يحنون لأيام صدام والنظام السابق ويذكرونه بالخير .. لكثرة الجوع والفقر الذي عاشوه ، ولأنهم صاروا ملطشة عند الذيول الإيرانية بالعراق. وختم بقوله: "ويسألونك عن صفقة القرن...هل تعلم أن صفقة القرن ربعها فلسطيني وثلاثة أرباعها عربي...أليس تدمير سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان جزءاً لا يتجزأ من صفقة القرن؟ لماذا لم تظهر الصفقة إلا بعد تدمير المنطقة".

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