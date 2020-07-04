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الدكتور أحمد العمار أحد أشهر الأطباء المهتمين بالتوعية يتحدث عن أهمية تطبيق تباعد ????

ومساهمته الكبيرة في السيطرة على الحالات المصابة بفيروس كورونا والحالات المخالطة من خلال الحلول التقنية التي اعتمدتها المملكة ???????? *لتحميل برنامج تباعد* Advertisements ‏ ????*Google Play* ‏https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tabaud ‏ *App Store*

https://apps.apple.com/sa/app/tabaud-covid-19-ksa/id1514704802





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