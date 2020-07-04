بالأسماء.. جامعة جازان تنال ثقة القيادة باختيار عدد من منسوبيها لمناصب قيادية

شهدت جامعة جازان اختيار اثنين من وكلائها لمنصب رئيس جامعة، وذلك باختيار الدكتور محمد صفحي رئيسًا لجامعة بيشة، ضمن رؤساء الجامعات الخمس التي صدرت موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم.

وكان رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أكد أن نجاحات الجامعة وتميُزها؛ بسبب ما حظيت به منذ إنشائها باهتمام ودعم غير محدود من ملوك وطننا على مر السنين وحتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ولتميز طلبتها وشغف أبناء وبنات جازان بالمعرفة والعلم وتفانيهم وإخلاصهم في أداء المهام والمسؤوليات.

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يُذكر أن جامعة جازان شهدت اختيار اثنين من وكلائها لمنصب رئيس جامعة؛ حيث عُيِّن كل من الدكتور عبدالله الحسين رئيسًا لجامعة الباحة، والدكتور محمد الصفحي رئيسًا لجامعة بيشة، كما عين الدكتور حسن شوقي الحازمي وكيلًا لوزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية، وكُلِّف الدكتور إبراهيم أبوهادي مديرًا لتعليم منطقة جازان، والدكتور حسن خرمي مديرًا لتعليم صبيا.

كانت موافقة المقام السامي الكريم صدرت بتعيين رؤساء 5 جامعات، وهم: الدكتور ممدوح بن ثنيان آل سعود رئيسًا للجامعة الإسلامية، والدكتور محمد الشايع رئيسًا لجامعة الجوف.

كما تم تعيين الدكتورة ليلك الصفدي رئيسة للجامعة السعودية الإلكترونية، وتعيين الدكتور يوسف عسيري رئيسًا لجامعة الطائف، والدكتور محمد صفحي رئيسًا لجامعة بيشة، وتوَّجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالتهنئة إلى رؤساء الجامعات الجدد، عبر تويتر، قائلًا: أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء للجامعات.