، الولايات المتحدة تسجِّل 53.301 إصابة مؤكدة بكورونا و624 حالة وفاة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 53.301 إصابة مؤكدة، و624 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2.732.531 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 128.648 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
الولايات المتحدة تسجِّل 53.301 إصابة مؤكدة بكورونا و624 حالة وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-04
أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 53.301 إصابة مؤكدة، و624 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2.732.531 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 128.648 حالة وفاة.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
12:04 AM
فيما وصل العدد الإجمالي إلى 2.732.531 إصابة و128.648 ضحية
أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 53.301 إصابة مؤكدة، و624 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقًا لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2.732.531 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 128.648 حالة وفاة.
، الولايات المتحدة تسجِّل 53.301 إصابة مؤكدة بكورونا و624 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تسجِّل 53.301 إصابة مؤكدة بكورونا و624 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.