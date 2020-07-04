السعودية | السعودية: إضافة 2199 سرير عناية مركزة خلال 90 يوما

شكرا لقرائتكم السعودية: إضافة 2199 سرير عناية مركزة خلال 90 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشفت وزارة الصحة السعودية عن إضافة 2199 سرير عناية مركّزة، خلال 90 يوما في مختلف المستشفيات بجميع مناطق السعودية، في خطوة لتواصل الجهود وتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى المعايير الاحترازية وإتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة إن السعودية بادرت منذ وقت مبكر جداً للتصدي ضد كورونا، بإتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات الفاعلة، والتي كان لها دور واضح في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة أن قيادة المملكة تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بكل موضوعية مقدمةً صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم على ما عداها من اعتبارات، وانعكس ذلك في سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات الصحية المختصة التي تميّز أداؤها بالكفاءة العالية.
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