محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى والد مدير الاتصالات الإدارية بجوازات المنطقة الشرقية العقيد فرج بن صالح المري. "الخليج 365" لما آلمها الخبر تتقدم بأصدق التعازي والمواساة لـ"المري" وإخوانه، وكافة أسرته في وفاة والدهم، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون". والد "العقيد المري" في ذمة الله صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-03 انتقل إلى رحمة الله تعالى والد مدير الاتصالات الإدارية بجوازات المنطقة الشرقية العقيد فرج بن صالح المري. "الخليج 365" لما آلمها الخبر تتقدم بأصدق التعازي والمواساة لـ"المري" وإخوانه، وكافة أسرته في وفاة والدهم، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون". Advertisements 03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 11:52 PM انتقل إلى رحمة الله تعالى والد مدير الاتصالات الإدارية بجوازات المنطقة الشرقية العقيد فرج بن صالح المري. "الخليج 365" لما آلمها الخبر تتقدم بأصدق التعازي والمواساة لـ"المري" وإخوانه، وكافة أسرته في وفاة والدهم، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون". ، والد "العقيد المري" في ذمة الله ،

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