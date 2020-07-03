شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام ينعي رحيل الإعلامي فهد العبدالكريم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أعرب وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، عن حزنه لرحيل الإعلامي فهد العبدالكريم، الذي توفي اليوم الجمعة بعد معاناة طويلة مع المرض.
وقال "القصبي" في تغريدة له بموقع "تويتر": " بقلب يملؤه الأسى والحزن أنعى الأستاذ فهد بن راشد العبدالكريم رئيس تحرير جريدة الرياض، وأحد الذين خدموا مهنة الصحافة بتفان وإهلاص، وتركوا بصمة واضحة خلال مسيرتهم الإعلامية " .
وأضاف: " أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وقراءه ومحبيه الصبر والسلوان " .
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