شكرا لمتابعة خبر عن منهم الطيارين.. تحديد الفئات التي يجوز تمديد خدماتها بعد بلوغهم سن التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة من يشغل وظيفة "سفير" بعد بلغوه سن "الخامسة والستين" المنصوص عليها في المادة "الخامسة عشرة" من نظام التقاعد المدني.

ووافق مجلس الوزراء على جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد.