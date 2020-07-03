- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن منهم الطيارين.. تحديد الفئات التي يجوز تمديد خدماتها بعد بلوغهم سن التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة من يشغل وظيفة "سفير" بعد بلغوه سن "الخامسة والستين" المنصوص عليها في المادة "الخامسة عشرة" من نظام التقاعد المدني.
ووافق مجلس الوزراء على جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد.
كانت هذه تفاصيل خبر منهم الطيارين.. تحديد الفئات التي يجوز تمديد خدماتها بعد بلوغهم سن التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.