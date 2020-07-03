استفاد منها أكثر من 10 آلاف شخص..

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1800 سلة غذائية، تزن 133 طنًّا و200 كيلوجرام في مناطق حيران وعبس وبني حسن والدير والسادة المحاذية لمحافظة صعدة. واستفاد من هذه المساعدات 10800 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء. Advertisements اقرأ أيضا مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مساعداته في اليمن ولبنان والأردن بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يواصل دعمه لتقديم الخدمات العلاجية بمحافظة حجة اليمنية

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1800 سلة غذائية بمناطق محاذية لصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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