وزير الإعلام ناعيًا فهد العبدالكريم: ترك بصمة واضحة خلال مسيرته

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، الزميل الراحل فهد بن راشد العبدالكريم رئيس تحرير جريدة الرياض، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وقال القصبي في تغريدة له عبر تويتر: بقلب يملؤه الأسى والحزن؛ أنعي الأستاذ وأحد الذين خدموا مهنة الصحافة بتفانٍ وإخلاص، وتركوا بصمة واضحة خلال مسيرتهم الإعلامية.

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وتابع وزير الإعلام المكلف: أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وقراءه ومحبيه الصبر والسلوان.

وانتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل فهد بن راشد العبدالكريم، رئيس تحرير جريدة الرياض، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وتولى الراحل العبدالكريم رئاسة تحرير صحيفة الرياض في 20 يوليو 2017، حيث قدم العديد من النجاحات خلال رحلته الصحفية وتولى قبلها رئاسة تحرير مجلة اليمامة.

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