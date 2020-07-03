شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الإعلامي فهد بن راشد العبدالكريم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توفي الإعلامي فهد بن راشد العبدالكريم، رئيس تحرير صحيفة الرياض، اليوم الجمعة، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وقال ابنه في تغريدة له: " انتقل إلى جوار ربه الكريم من علمني وأكرمني بكرمه والدي وسيدي الأستاذ فهد العبدالكريم يرحمه الله بعد معاناة مع مرض السرطان، بفقده نودع قائداً استثنائياً وتاريخياً في الإعلام السعودي " .
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