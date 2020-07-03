شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الإعلامي فهد بن راشد العبدالكريم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توفي الإعلامي فهد بن راشد العبدالكريم، رئيس تحرير صحيفة الرياض، اليوم الجمعة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال ابنه في تغريدة له: " انتقل إلى جوار ربه الكريم من علمني وأكرمني بكرمه والدي وسيدي الأستاذ فهد العبدالكريم يرحمه الله بعد معاناة مع مرض السرطان، بفقده نودع قائداً استثنائياً وتاريخياً في الإعلام السعودي " .