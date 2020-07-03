مشاجرة عنيفة بين فتيات وشبان في مجمع تجاري بالرياض (فيديو)

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وثقت مقاطع فيديو تُدوولت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشبان والفتيات في مجمع تجاري بالرياض.

وأظهرت المقاطع فتاة وهي تلاحق شابا وتعتدي عليه، وسط تجمهر عدد كبير من الشباب والفتيات في المكان، كما أظهر مقطع آخر محاولة حراس الأمن العاملين بالمجمع تهدئة الفتاة، التي كانت تصرخ وهي تقول: “جاني ولا ما جاني”.

ولم يتسنّ التأكد من أسباب المشاجرة، إلا أن بعض الناشطين قالوا إن أحد الشبان تحرش بالفتاة وتلفّظ عليها.