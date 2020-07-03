«الصحة»: قدرة المختبرات تضاعفت لـ53 ألف فحص يومي لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تضاعف قدرة المختبرات في المملكة لتصل إلى أكثر من 53 ألف فحص يوميًّا لفيروس «كورونا المستجد»، بعد أن كانت تجري 1000 فحص يوميًّا في بداية الجائحة.

وعبر «إنفوجراف» على حسابها الرسمي بـ«تويتر» ذكرت الصحة أنها أجرت أكثر من مليون و(700) ألف فحص مخبري للفيروس في المملكة، مشيرة إلى أن تلك الفحوص أجريت بتقنية البلمرة الجزئية، وذلك منذ تسجيل أول إصابة إلى الآن.

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ولفتت الوزارة إلى أن المملكة كانت من أوائل دول العالم التي أمّنت الفحص المخبري للفيروس، كما هيأت وجهّزت (31) مختبرًا لفحص الحالات في مختلف مناطق المملكة لجميع القطاعات.

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