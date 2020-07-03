باستخدام تقنية «البلمرة» الجزيئية..
أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تضاعف قدرة المختبرات في المملكة لتصل إلى أكثر من 53 ألف فحص يوميًّا لفيروس «كورونا المستجد»، بعد أن كانت تجري 1000 فحص يوميًّا في بداية الجائحة.
وعبر «إنفوجراف» على حسابها الرسمي بـ«تويتر» ذكرت الصحة أنها أجرت أكثر من مليون و(700) ألف فحص مخبري للفيروس في المملكة، مشيرة إلى أن تلك الفحوص أجريت بتقنية البلمرة الجزئية، وذلك منذ تسجيل أول إصابة إلى الآن.
ولفتت الوزارة إلى أن المملكة كانت من أوائل دول العالم التي أمّنت الفحص المخبري للفيروس، كما هيأت وجهّزت (31) مختبرًا لفحص الحالات في مختلف مناطق المملكة لجميع القطاعات.
اقرأ أيضًا:
وزارة الصحة: تسجيل 4193 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1802
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: قدرة المختبرات تضاعفت لـ53 ألف فحص يومي لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.