الصحة: إضافة 2199 سرير عناية مركزة خلال 90 يوم

أعلنت الصحة عن إضافة 2199 سرير عناية مركّزة، خلال 90 يوم في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة، حيث تأتي هذا الخطوة تواصلاً للجهود التي قامت بها الصحة بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وإستمراراً لتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية إستباقية للتصدي لفيروس كورونا الجديد وقالت الصحة أن المملكة بادرت منذ وقت مبكر جداً لهذه الجائحة ،بإتخاذ العديد من الإجراءات الإستباقية والقرارات الفاعلة والتي كان لها دور واضح بفضل الله في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وأكدت الصحة أن قيادة المملكة وبفضل من الله تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بكل موضوعية مقدمةً صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم على ما عداها من إعتبارات، وأنعكس ذلك في سلامة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي إتخذتها الجهات الصحية المختصة التي تميّز أداؤها بالكفاءة العالية .



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