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أدانت جمهورية مصر العربية بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية أربع طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضها وتدميرها.
وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية، اليوم، عن تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، مؤكدة أن مثل تلك الممارسات لن تؤدي إلا لمزيد من التصعيد الذي لن يُفضي إلا لتعميق حالة التوتر، ويدفع باليمن إلى الفوضى ويذهب به بعيدًا عما يفترض أن ينعم به الشعب اليمني من سلام واستقرار.
وجددت مصر التأكيد على أهمية الاستجابة لجميع مبادرات وقف إطلاق النار، وذلك للوصول إلى تسوية تلك الأزمة وفق مرجعيات الأزمة اليمنية المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 07:58 PM
أكدت وقوفها مع السعودية في كل ما تتخذه لحماية أمنها القومي
أدانت جمهورية مصر العربية بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية أربع طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضها وتدميرها.
وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية، اليوم، عن تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، مؤكدة أن مثل تلك الممارسات لن تؤدي إلا لمزيد من التصعيد الذي لن يُفضي إلا لتعميق حالة التوتر، ويدفع باليمن إلى الفوضى ويذهب به بعيدًا عما يفترض أن ينعم به الشعب اليمني من سلام واستقرار.
وجددت مصر التأكيد على أهمية الاستجابة لجميع مبادرات وقف إطلاق النار، وذلك للوصول إلى تسوية تلك الأزمة وفق مرجعيات الأزمة اليمنية المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
، مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 4 طائرات مفخخة تجاه المملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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