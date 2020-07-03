شكرا لمتابعة خبر عن طيار يروي قصة كفاحه للوصول إلى قمرة قيادة الطائرة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى الطيار بدر الفوزان قصة كفاحه للوصول إلى قمرة قيادة الطائرة، والتى بدأت بدراسته للطيران التجاري المدني قبل نحو 15 عاما.

وأوضح، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أنه درس الطيران في أكاديمية الطيران الملكي بالأردن، وتخرج منها كطيار مدني ومعه أيضا دبلوم في الطيران.

وأضاف أنه أراد أن يطبق ما درسه عمليا، فتقدم لوظيفة لدى شركة الخطوط الجوية السعودية لكنه لم يتم اختياره، وبعد عام تقدم التحق ببرنامج الضيافة الجوية التى طرحتها شركة طيران ناس.

وأكد أن وظيفة المضيف ساعدته في زيادة خبراته ومعرفته بمهام الطاقم الذى يتواجد في الطائرة، مضيفا أنه انتقل بعد ذلك لقمرة قيادة الطائرة.