السودان يشيد بقرار تنظيم الحج بعدد محدود: يتوافق مع جوهر الإسلام

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح بمكتبه، الخميس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وجدَّد الوزير السوداني تأييد وإشادة الحكومة السودانية بقرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء المناسك من مختلف الجنسيات الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة «كورونا المستجد».

وقال الوزير السوداني: «إن هذا القرار يأتي متوافقًا مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف، ويدل على وعي قيادة المملكة وحرصها على سلامة حجاج بيت الله الحرام» ، مثمنًا الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، ودعمها المستمر لهم في جميع المحافل وعلى الأصعدة والمستويات كافة.

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من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان حرص المملكة على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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مصادر: «وزارة الحج» توجّه بعدم تشغيل شركات ومؤسسات حجاج الداخل بسبب كورونا