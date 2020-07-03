وزارة الصحة تعلن خريطة إصابات كورونا الجديدة بالمناطق والمحافظات والمدن

تصدَّرت مدينة الدمام أعداد إصابات كورونا الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم الجمعة، مسجلة 431 حالة من أصل 4193 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتم تسجيل 399 حالة في الهفوف، و383 في الرياض، و306 في الطائف، و279 في المبرز، و210 في مكة المكرمة، و160 في جدة، و168 في القطيف، و136 في الخبر، و92 في المدينة المنورة.

كما تم تسجيل 91 في حفر الباطن، و83 في الظهران، و79 في بريدة، و70 في تبوك، و65 في الجبيل، و64 في حائل، و61 في نجران، و60 في أبها، و58 في عنيزة، و56 في خميس مشيط، و54 في أبو عريش، و48 في بيشة، و46 في أحد رفيدة، و45 في عرعر، و38 في محايل عسير، و35 في حريملاء، و31 في بيش، و 28 في شرورة، و27 في كل من بقيق وصفوى والخرج، و24 في النعيرية، و22 في ضرما، و18 في صامطة.

وتم تسجيل 17 في كل من سكاكا وساجر، و16 في المذنب، و15 في الجفر، و13 في كل من تربة ورجال ألمع والخفجي ووثيلان، و12 في كل من البدائع وبارق والعيدابي، و11 في كل من رياض الخبراء وجازان والمجمعة، و10 في بلجرشي، و9 في كل من الأسياح والمزاحمية، و8 في الزلفي، و7 في كل من العيون والمندق والحناكية والنماص والبشائر ورأس تنورة وبقعاء ورفحاء ومرات، و6 في كل من الباحة وطبرجل.

كما تم تسجيل 5 في كل من البكيرية وبللسمر والدرب والقويعية وتمير وثادق، و4 في كل من الرس وعيون الجواء وثريبان وقيا ورنية والبطحاء والليث ووادي الدواسر، و3 في كل من النبهانية والخرمة والمحاني والموية والسحن وسراة عبيدة وتبالة والحائط والسليمي والطوال وصبيا وخليص وحبونا وحقل.

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وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من المخواة والعلا وينبع والمظيلف والمضة والقحمة وتثليث وقرية العليا وسلوى والغزالة والشملي وموقق وبدر الجنوب والعويقيلة والرين وحوطة سدير ورماح ورويضة العرض والبدع والحريق وبني حسن.

أيضًا، تم تسجيل حالة واحدة قي كل من قلوة ومهد الذهب وقصيباء ومنفذ الحديثة والقنفذة ونمرة والقريع وظلم والحرجة ووادي بن هشبل وعريعرة والقيصومة والعارضة وضمد وأحد المسارحة وأضم ورابغ وثار والدوادمي وأملج والعقيق.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 201801، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 140614، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1802 حالة، فيما تم تسجيل 50 حالة وفاة، و2945 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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