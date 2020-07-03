السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة إطلاق ميليشا الحوثي الإرهابية 4 طائرات "مفخخة" باتجاه المملكة



جدة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق الميليشيا الحوثية الارهابية أربع طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة العربية

وجدد معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمل معالي الأمين العام، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

// انتهى //

17:38ت م

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جدة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق الميليشيا الحوثية الارهابية أربع طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة العربية السعودية ، والتي تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضها وتدميرها.وجدد معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.وحمل معالي الأمين العام، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.// انتهى //17:38ت م0087

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