شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين إطلاق الحوثي طائرات "مفخخة" باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وجدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة ا في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.
وحمل الأمين العام، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.
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