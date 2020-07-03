شكرا لمتابعة خبر عن محافظات سجلت إصابات جديدة بكورونا في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في منطقة جازان.

وبلغ عدد الإصابات بالمنطقة 140 حالة، حيث سجلت أبو عريش 54 إصابة، وجازان 11 إصابة، وصامطة 18 إصابة، وبيش 31 إصابة.

كما سجلت إصابات أخرى في محافظات الدرب، وصبيا، والطوال، وأحد المسارحة، وضمد، والعارضة، والعيدابي.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 4,193 حالة جديدة بكورونا، وتعافي 2,945 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 50 حالة.