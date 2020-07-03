شكرا لمتابعة خبر عن «ابن بصيص»: قبيلة مطير ستظل درعاً وسنداً للقيادة والوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):انتقد الشيخ ملحان بن خالد بن مشاري بن بصيص الحاقدين الهاربين لدولة تكن العداء للمملكة، ويتحدثون باسم قبيلة "مطير".
وأضاف أن القبيلة تضم مشايخ وراجحي عقل يتحدوثون بالنيابة عنه، مؤكدًا عدم وجود متحدث رسمي للقبيلة.
وأكد، في تصريحات له، أن القبيلة ستظل دائما درعاً وسنداً للقيادة والوطن.
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