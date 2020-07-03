التأمينات الاجتماعية تحسم الجدل حول تأثير السجل التجاري على دعم ساند

بعد تمديد مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحد الشروط الأساسية لصرف تعويض «ساند».

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر الحساب الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أن من شروط صرف تعويض ساند ألا يكون للمستفيد دخل من عمل أو نشاط خاص.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المغردين قال فيه: «عندي سجل تجاري باسمي لمنشأة تخص أخي، وحصلت على تعويض 3 أشهر سابقة من استحقاق ساند لأ شغال بشركة.. هل يكون ذلك عائقًا عليه بالشروط الجديدة؟».

تفاصيل صرف دعم ساند من التأمينات الاجتماعية

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وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن دعم ساند للفترة القادمة سيشمل 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضررًا، و50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضررًا، حسب ما تحدده اللجنة المعنية.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مدة صرف التعويضات من ساند 3 أشهر، وسيتم الإعلان عن تفاصيل وشروط الاستحقاق وآلية التقديم والأنشطة المستحقة ومقدار الدعم خلال الأيام العشرة القادمة.

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