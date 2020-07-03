

الباحة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليه 2020 م واس

أوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة ممثلة في شركة المياه الوطنية بتوفير أكثر من 30 ألف متر مكعب من مياه الشرب لمنطقة الباحة لمواكبة الطلب على المياه خلال فصل الصيف، بالتوافق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة و زيادة معدلات الإنتاج من الآبار الجوفية ومحطات تنقية مياه السدود .

وبين مدير عام خدمات المياه بمنطقة الباحة المهندس ماجد آل فايع بأن الإدارة وضعت خطة تشغيلية عاجلة لمواكبة الطلب على المياه بقطاع السراة بالمنطقة في ظل زيادة الطلب عليها خلال موسم الصيف، مشيراً إلى أن المنطقة بدأت في استقبال كميات المياه الإضافية من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بنسبة 30% إضافية لحصة المنطقة، إضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج من مصادر المياه الجوفية بالمنطقة ومحطات السدود بنسبة 60% وبشكل تدريجي خلال السبعة أيام القادمة.

ونوه بأن كميات المياه الإضافية بلغت أكثر 30,300 متر مكعب في اليوم، لتصل كميات التوزيع اليومية في المنطقة يوم الأربعاء المقبل إلى أكثر من 100,800 ألف متر مكعب في اليوم، فيما تبلغ كميات المياه في الأوضاع التشغيلية الطبيعية 70,500 ألف متر مكعب في اليوم, مضيفاً بأن الخطط التشغيلية شملت زيادة ساعات العمل بمحطات التعبئة بمحافظات سراة الباحة والبالغة 15 محطة تعبئة إلى 14 ساعة عمل في اليوم وبمتوسط 1,335 رحلة صهريج يومياً.

// انتهى //

15:08ت م

0062





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المياه الوطنية : توفير أكثر من 30 ألف م3 يومياً لمواكبة الطلب على المياه بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.