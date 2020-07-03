، مستشار الرئيس الشيشاني: السعودية جعلت سلامة الحجاج على رأس الأولويات ،

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أشاد مستشار رئيس جمهورية الشيشان الروسية وممثلة لدى الدول العربية والإسلامية، توركو دوداف، بالقرار الذي اتخذته المملكة بإقامة فريضة الحج بعدد محدود جدًّا من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة لسلامة وصحة الحجاج؛ مؤكدًا أن القرار يأتي امتدادًا لجهود السعودية التي جعلت أمن وسلامة الحجاج على رأس الأولويات.
جاء ذلك في خطاب إشادة وتأييد موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وتضمّن الخطاب التأييد التام لكل الإجراءات الحكيمة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ حرصًا على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام؛ دفعًا للضرر وحفاظًا على الأرواح من وباء كورونا المستجد المنتشر في العالم.
وقال "تركو": القرار جاء موافقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت بالرحمة والرفق وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح، ونُشِيد بدور المملكة في التصدي لوباء كورونا الذي حصد الأرواح في عدد من دول العالم.
وشدد على أن ما قدمته المملكة خلال جائحة كورونا محل فخر واعتزاز كل مسلم؛ داعيًا الله أن يحفظ بلاد المسلمين عامةً، والمملكة العربية السعودية خاصةً، وأن يمن عليها بدوام التقدم والازدهار.فريضة الحج
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 02:46 PM
في خطاب تأييد لقرار المملكة بخصوص الحج.. تلقاه وزير الشؤون الإسلامية
أشاد مستشار رئيس جمهورية الشيشان الروسية وممثلة لدى الدول العربية والإسلامية، توركو دوداف، بالقرار الذي اتخذته المملكة بإقامة فريضة الحج بعدد محدود جدًّا من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة لسلامة وصحة الحجاج؛ مؤكدًا أن القرار يأتي امتدادًا لجهود السعودية التي جعلت أمن وسلامة الحجاج على رأس الأولويات.
جاء ذلك في خطاب إشادة وتأييد موجه إلى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وتضمّن الخطاب التأييد التام لكل الإجراءات الحكيمة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ حرصًا على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام؛ دفعًا للضرر وحفاظًا على الأرواح من وباء كورونا المستجد المنتشر في العالم.
وقال "تركو": القرار جاء موافقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت بالرحمة والرفق وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح، ونُشِيد بدور المملكة في التصدي لوباء كورونا الذي حصد الأرواح في عدد من دول العالم.
وشدد على أن ما قدمته المملكة خلال جائحة كورونا محل فخر واعتزاز كل مسلم؛ داعيًا الله أن يحفظ بلاد المسلمين عامةً، والمملكة العربية السعودية خاصةً، وأن يمن عليها بدوام التقدم والازدهار.
، مستشار الرئيس الشيشاني: السعودية جعلت سلامة الحجاج على رأس الأولويات ،
المصدر : الخليج 365
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